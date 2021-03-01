17:30 01 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.11
  • USD17.44
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.62
Поиск
Виталий Катанэ
© Sputnik / Miroslav Rotari

Катанэ: кто виноват, что Молдова оказалась в таком тупике

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
7520
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210301/33792181/kto-vinovat-v-glubokom-politicheskom-krizise-v-moldove.html

Политический аналитик назвал основные причины, по которым в республике впервые за неполные 30 лет независимости возникла такая глубокая кризисная ситуация в верхах молдавской власти.

Утро на Sputnik’e
Катанэ: кто виноват, что Молдова оказалась в таком тупике

На протяжении нескольких недель в республике наблюдается острая фаза политического кризиса, когда президент Майя Санду "ломает копья" в своей борьбе с большинством парламентариев, чтобы достигнуть главной цели молдавских правых – досрочных выборов в высший законодательный орган республики.

Политический аналитик Виталий Катанэ в эфире студии Sputnik Молдова проанализировал, на ком в большей степени лежит вина за то, что страна оказалась в этом тупике власти.

"Конституционный суд дал четкое определение ситуации. Он постановил, что президент обязан выдвинуть кандидата в премьеры, предложенного большинством депутатов парламента. Очевидно, что Майя Санду и является тем человеком, который создал этот кризис", – отметил собеседник.

По словам эксперта, Санду и не скрывает, что тупик, сформировавшийся в органах центральной власти – ее рук дело, а парламент она не признает, потому что считает его коррумпированным. Катанэ напомнил, что парламент институционально не должен являться специальным органом по борьбе с коррупцией в республике.  

Павел Филип
© Sputnik / Miroslav Rotari
Филип: Позиция Санду не приближает досрочные выборы

"Парламент представляет реальное волеизъявление народа. Поэтому нельзя ставить под сомнение легитимность парламента. Санду сама создает кризисную ситуацию, но, предлагая пути выхода из нее, еще более усугубляет противостояние", – добавил Катанэ.

По мнению аналитика, если досрочные выборы все же состоятся, они не решат проблему, а страна погрузится в еще большие политические неурядицы и противоречия.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Как прошелся пандемический кризис по кредитному рынку Молдовы
Додон: только диалог позволит Молдове преодолеть кризис
Канду: в кризис ждем решения КС о том, кто прав – президент или парламент
Теги:
вина, Молдова, политика, кризис


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Лучшие фото февраля 2021 – в объективе Sputnik
Возможны ли изменения в политическом классе Молдовы
Видео: сначала суды, потом перемены – эксперт о будущем политики в Молдове
Мэрцишор-2021
Мэрцишор-2021: красивые легенды и традиции


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться