Катанэ: кто виноват, что Молдова оказалась в таком тупике

Политический аналитик назвал основные причины, по которым в республике впервые за неполные 30 лет независимости возникла такая глубокая кризисная ситуация в верхах молдавской власти.

Утро на Sputnik’e Катанэ: кто виноват, что Молдова оказалась в таком тупике

На протяжении нескольких недель в республике наблюдается острая фаза политического кризиса, когда президент Майя Санду "ломает копья" в своей борьбе с большинством парламентариев, чтобы достигнуть главной цели молдавских правых – досрочных выборов в высший законодательный орган республики.

Политический аналитик Виталий Катанэ в эфире студии Sputnik Молдова проанализировал, на ком в большей степени лежит вина за то, что страна оказалась в этом тупике власти.

"Конституционный суд дал четкое определение ситуации. Он постановил, что президент обязан выдвинуть кандидата в премьеры, предложенного большинством депутатов парламента. Очевидно, что Майя Санду и является тем человеком, который создал этот кризис", – отметил собеседник.

По словам эксперта, Санду и не скрывает, что тупик, сформировавшийся в органах центральной власти – ее рук дело, а парламент она не признает, потому что считает его коррумпированным. Катанэ напомнил, что парламент институционально не должен являться специальным органом по борьбе с коррупцией в республике.

"Парламент представляет реальное волеизъявление народа. Поэтому нельзя ставить под сомнение легитимность парламента. Санду сама создает кризисную ситуацию, но, предлагая пути выхода из нее, еще более усугубляет противостояние", – добавил Катанэ.

По мнению аналитика, если досрочные выборы все же состоятся, они не решат проблему, а страна погрузится в еще большие политические неурядицы и противоречия.

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