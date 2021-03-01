Шаповалов: можно ли заставить Санду соблюдать Конституцию Молдовы

Утро на Sputnik’e Шаповалов: можно ли заставить Санду соблюдать Конституцию Молдовы

Молдова проходит через самую острую фазу политического кризиса, который случился впервые за неполные 30 лет независимости страны. Об этом говорит большинство экспертов, удивляясь тому, как президент, которая клялась на тексте Конституции Молдовы, пытается найти все возможные пути для того, чтобы обойти ее.

Можно ли сделать так, чтобы Майя Санду все же соблюдала положения Основного закона страны? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов.

"Народ может призвать президента следовать тексту Конституции лишь посредством проведения митингов и демонстраций, а также детальных переговоров и дискуссий. Уже даже Павел Филип и Андриан Канду выступили против решения Санду. Сейчас практически все депутаты не понимают такого отношения президента к парламенту", – заявил собеседник.

По словам эксперта, в Молдове сформировался опасный прецедент, когда не имеющий реальных властных полномочий президент пытается повлиять на парламент, наделенный основной полнотой власти. Шаповалов напомнил, что подобных ситуаций на европейском континенте в странах, являющихся по форме правления парламентскими, еще не было.

Противостояние нового президента Молдовы Майи Санду и нынешнего состава высшего законодательного органа страны достигло своего апогея после того, как Конституционный суд республики вынес решение о несоответствии положениям Основного закона инициативы главы государства о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы кандидатом на должность премьер-министра.

Санду настаивает на своем и любым путем, даже посредством инициирования референдума об ее отставке, хочет добиться досрочных парламентских выборов, которые, согласно социологическим опросам, проблему кризиса во власти не решат, а наоборот, могут усугубить.

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