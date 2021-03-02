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Эмил Чобу
© Sputnik / Мирослав Ротарь

Чобу: кто виноват в том, что в Молдове с 2009 года господствует хаос

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210302/33824349/v-moldove-s-2009-goda-gospodstvuet-khaos-a-granitsy-ne-zaschischeny.html

Известный дипломат, бывший посол РМ в Румынии Эмил Чобу расценил политическую ситуацию в Молдове, а также рассказал, почему власть соседней страны так и не признала официально государственный рубеж по реке Прут.

Утро на Sputnik’e
Чобу: в Молдове с 2009 года господствует хаос, а граница не защищена

Нынешняя политическая неопределенность в республике началась давно, а предпосылки к сложившемуся глубокому кризису в верхах молдавской власти сформировались много лет назад. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Эмил Чобу.

"Вся эта ситуация берет свое начало с 2009 года. После того как бывший президент Воронин ушел из власти, государственными вопросами в Молдове всерьез никто не занимался. Именно в период его президентства нам удалось парафировать политический договор с Румынией о признании государственной границы", – рассказал собеседник.

Автомобильный пункт пропуска на украинской границе
© Sputnik / Александр Полегенько
Один из КПП на границе Молдовы временно не работает
По словам ветерана молдавской дипломатии, документ готовился к подписанию, когда официальный Бухарест, в принципе, готов был признать незыблемость молдавской государственной границы. С момента смены политической элиты в 2009 году, когда после событий 7 апреля к власти пришел Альянс за европейскую интеграцию, этот вопрос был "отложен в долгий ящик".

"С тех пор переговоры с Румынией не возобновлялись, у нас нет договора о признании границы. Они фактически и юридически признали нас как государство", – добавил Чобу.

Эксперт напомнил: Молдова неоднократно поднимала вопрос о признании границы Румынией в Организации Объединенных Наций, однако затем власть предпочла забыть о рассмотрении этой проблемы.

"У нас все сидят и ждут, что этот вопрос за нас решат в Европейском союзе. А на самом деле территориальные претензии на негласном уровне к нашей территории есть и у Украины, и у Румынии", – уточнил бывший посол, долгое время проработавший в Бухаресте.

Чобу подытожил: большое влияние на молдавский политический класс и особенно на правые, прозападные, партии оказывают десятки неправительственных организаций, действующих в республике и прямо или опосредованно финансируемых Фондом Сороса. Их целью, по утверждению собеседника, всегда была дестабилизация ситуации в стране, поскольку уверенные и развивающиеся постсоветские республики Западу не нужны.

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Теги:
причины, Молдова, хаос, Эмил Чобу


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