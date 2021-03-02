Чобу: кто виноват в том, что в Молдове с 2009 года господствует хаос

Нынешняя политическая неопределенность в республике началась давно, а предпосылки к сложившемуся глубокому кризису в верхах молдавской власти сформировались много лет назад. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Эмил Чобу.
"Вся эта ситуация берет свое начало с 2009 года. После того как бывший президент Воронин ушел из власти, государственными вопросами в Молдове всерьез никто не занимался. Именно в период его президентства нам удалось парафировать политический договор с Румынией о признании государственной границы", – рассказал собеседник.
"С тех пор переговоры с Румынией не возобновлялись, у нас нет договора о признании границы. Они фактически и юридически признали нас как государство", – добавил Чобу.
Эксперт напомнил: Молдова неоднократно поднимала вопрос о признании границы Румынией в Организации Объединенных Наций, однако затем власть предпочла забыть о рассмотрении этой проблемы.
"У нас все сидят и ждут, что этот вопрос за нас решат в Европейском союзе. А на самом деле территориальные претензии на негласном уровне к нашей территории есть и у Украины, и у Румынии", – уточнил бывший посол, долгое время проработавший в Бухаресте.
Чобу подытожил: большое влияние на молдавский политический класс и особенно на правые, прозападные, партии оказывают десятки неправительственных организаций, действующих в республике и прямо или опосредованно финансируемых Фондом Сороса. Их целью, по утверждению собеседника, всегда была дестабилизация ситуации в стране, поскольку уверенные и развивающиеся постсоветские республики Западу не нужны.
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