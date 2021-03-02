"Утро на Sputnik'e": ждут ли молдаван "ковидные паспорта" для зарубежных поездок

Пандемия коронавируса в корне изменила жизнь человечества. Свобода передвижения, безвизовый режим с Евросоюзом – где это все? Кажется, что мы отброшены на несколько десятилетий в прошлое. Что ждет мир после пандемии, вернемся ли мы к привычному образу жизни или новые ограничения ввергнут нас в "цифровой ГУЛАГ" и обязательства иметь документы о вакцинации? Обо всем этом ведущий программы беседует с Дмитрием Журавлевым, генеральным директором российского Института региональных проблем, а также с профессиональным путешественником Алексеем Иванцовым. Еще один гость программы - историк и дипломат Эмил Чобу - выскажет свое мнение о ситуации в Молдове.

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