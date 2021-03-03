Журавлев: почему Запад развязал в Молдове "войну вакцин"

Политолог-международник проанализировал, почему на Западе так болезненно относятся к вакцинам, разработанным другими государствами, и почему такая щепетильная тема как борьба с коронавирусом стала разменной монетой в большой геополитической игре.

Утро на Sputnik’e Журавлев: почему Запад начал в Молдове и в мире "войну вакцин"

В Молдове официально началась кампания по вакцинации населения от коронавируса. Первым человеком, которому сделали прививку от COVID-19 в стране, стал сотрудник Республиканской клинической больницы – заведующий отделения интенсивной терапии Александр Ботизату.

Процесс вакцинации будет проходить в несколько этапов. Сначала прививку сделают тем, кто работает непосредственно в отделениях реанимации, анестезии и интенсивной терапии, а также персоналу отделений профиля COVID-19 в больницах. Впоследствии привит будет весь медперсонал больничных учреждений. Об этом ранее заявляли в Минздраве.

На втором этапе прививки сделают лицам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями, а также сотрудникам структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, обороны и безопасности государства, и работникам пенитенциарной системы. А на третьем этапе вакцинируют всех остальных граждан.

Но российская вакцина "Спутник V" будет доступна в Молдове лишь в частных клиниках, привиться ей в государственных медучреждениях будет невозможно. Почему произошло именно так? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал генеральный директор Международного института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

"Во-первых, продажа вакцин – это огромные деньги, которые служат мощным экономическим и политическим фактором. То государство, которое получит эти средства, будет сильнее. Но есть и чисто политический аспект. Вакцина – это престиж. Если окажется, что российский препарат лучше, это ударит по имиджу Запада", – заявил собеседник.

По его словам, даже в вопросе поставок вакцин Запад претендует на мировую гегемонию, а в Вашингтоне и Брюсселе искренне верят в то, что ситуация должна развиваться по принципу: "тот, кто пишет правила, тот всегда и выигрывает". Если окажется, что Запад не самый лучший и демократичный, к тому же пытается по всему миру реализовать вакцины сомнительного качества с массой побочных эффектов, вся система западного управления будет попросту дискредитирована. Именно поэтому, по словам Журавлева, вопросы поставок российской вакцины в разные страны мира, в том числе и в Молдову, вызывают на Западе такую ревностную реакцию.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova