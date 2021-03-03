"Утро на Sputnik'e": волки уже в Молдове и как вычислить графомана

Всемирный день писателя и Всемирный день дикой природы – именно эти праздники мир отмечает в среду, 3 марта.

Молдова практически единственная европейская страна, лишенная девственных уголков природы - лесов, болот и гор. Биоразнообразием страна тоже, увы, не блещет. Может ли ситуация измениться? А также – каково это – быть писателем в наше время, когда благодаря Интернету графоманы заполонили все информационное поле? Изменились ли задачи писателя в наши дни, продолжают ли они сеять разумное, доброе, вечное и какие "виды на урожай"? Обо всем этом автор программы беседует с председателем кишиневской территориальной организации Экологического движения республики Владимиром Гарабой и главой Ассоциации русских писателей Молдовы Олесей Рудягиной.

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