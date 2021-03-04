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"Утро на Sputnik'e": люстрация "чиновников Плахотнюка" и куда летят цены на топливо

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210304/33854004/Utro-na-Sputnike-lyustratsiya-chinovnikov-Plakhotnyuka-i-kuda-letyat-tseny-na-toplivo.html

Реально ли в Молдове провести люстрацию служителей "захваченного государства" и кто может попасть в ее жернова.

Инициатива ПСРМ о люстрации лиц, которые были назначены на должности в период с 20 января 2016 по 07 июня 2019 года, вызвала неоднозначную реакцию не только в парламенте, но и в экспертной среде. Как сочетается этот законопроект с фундаментальными правами человека и с презумпцией невиновности? А также – в Молдове бензин самый дорогой среди всех стран СНГ. Чем наша страна заслужила такую честь? Об этом в беседе с политологом Виктором Жуком и экс-директором НАРЭ Виктором Парликовым.

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