Парликов: почему в Молдове так растут цены на бензин и дизтопливо

В Молдове за минувшие несколько недель трижды поднимались цены на бензин и дизельное топливо. Эксперт рассказал, почему это происходит и можно ли как-то умерить финансовые "аппетиты" компаний-поставщиков нефтепродуктов.

Утро на Sputnik’e Парликов: можно ли в Молдове остановить рост цен на бензин и дизтопливо

Стремительный рост цен на нефтепродукты за минувшие две с половиной недели в значительной степени выматывает нервы автомобилистов, водители недоумевают, почему бензин и дизельное топливо дорожают день ото дня. О причинах таких скачков цен в эфире студии Sputnik Молдова рассказал бывший директор Национального агентства по регулированию в энергетике Виктор Парликов.

"Более 10 лет у нас на рынке нефтепродуктов имеют место картельные сговоры. В первый раз я говорил об этом еще в 2008 году. Изначально было понятно, что этим рынком должен был заниматься Совет по конкуренции. Но регулирование цен на топливо посредством административных мер обречено на провал, поскольку этот рынок является конкурентным", – отметил собеседник.

По словам Парликова, единственный действенный инструмент регулирования цен на бензин и дизельное топливо – это обеспечение транспарентной конкуренции. Если же государство вмешается в процесс, это будет противоречить нормам рыночной экономики и более будет напоминать ту модель, что существовала в СССР, – плановое хозяйство.

"Чтобы пресечь картельный сговор на рынке нефтепродуктов, надо, чтобы Совет по конкуренции работал эффективно. Все, что я слышал до сих пор – общие декларации о том, что проводятся исследования и анализ ситуации. Они уже более 10 лет "наблюдают", а результатов нет", – добавил Парликов.

Как уточнил собеседник, всем очевидно, что цены на рынке завышены, и только Совет по конкуренции пытается сложить с себя ответственность за ситуацию, перекладывая ее на другие структуры, в частности, на Национальное агентство по регулированию в энергетике. Но в компетенцию этого ведомства, по словам эксперта, не входит мониторинг и формирование цен на нефтепродукты.

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