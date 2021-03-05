Ларюшина: новый возможный локдаун приведет Молдову к страшным последствиям

Исполняющий обязанности премьер-министра РМ Аурелиу Чокой не исключил, что в республике могут ввести новое чрезвычайное положение. Экономический эксперт проанализировала, как оно отразится на национальной экономике страны и ее гражданах.

Утро на Sputnik’e Ларюшина: новый возможный локдаун приведет Молдову к страшным последствиям

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала четкое определение ситуации, при которой в стране может быть введено чрезвычайное положение в связи с повышенной опасностью распространения коронавируса нового типа. Так, локдаун вводится как крайняя мера в борьбе с пандемией COVID-19.

И. о. главы молдавского кабмина Аурелиу Чокой, выступая в эфире одного из местных телеканалов, заявил о том, что в стране может быть введен локдаун, но лишь при условии, что на это пойдут все ветви власти, работая сообща.

К каким последствиям могут привести республику новые тотальные ограничения? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дала экономический эксперт Татьяна Ларюшина.

"Очень печально, если в Молдове введут этот локдаун. Это еще раз подтвердит серьезность проблем в функционировании органов государственной власти, которые накопились. Причина этого кризиса – не только институциональный провал, но и высокий уровень коррупции", – сообщила собеседница.

По словам эксперта, несмотря на то, что Молдова – страна с довольно развитыми информационными технологиями и доступом к интернету, специалисты не смогли систематизировать опыт других государств в борьбе с распространением коронавируса и принять точечные, четкие меры ограничения, а постоянно прибегают ко всеобъемлющим запретам.

"Экономически новый локдаун принесет колоссальный ущерб, вызовет острую ответную реакцию граждан. Многие предприниматели под воздействием новых ограничений будут вынуждены принимать решение о закрытии бизнеса, либо о выводе капиталов из страны в другие государства, где условия для его ведения более надежны и предсказуемы", – уточнила Ларюшина.

По мнению экономиста, вместо введения новых возможных запретов власти должны были бы сосредоточиться на оказании помощи компаниям, которые оказались на грани закрытия, чтобы впоследствии потенциальные налогоплательщики могли выполнять свои обязательства перед государством.

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