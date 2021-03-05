"Утро на Sputnik'e": новый локдаун в Молдове – пока толстый сохнет, худой сдохнет?

Молдова на пороге нового локдауна – число заражений коронавирусом нового типа растет, мест в больницах практически не осталось, в стране, судя по всему, "гуляет" опасный британский штамм. На фоне этого граждане не унывают и вовсе не спешат соблюдать социальную дистанцию и другие меры предосторожности. Чем обернется введение строгих ограничительных мер? А также – анализ ситуации с рынком недвижимости в стране. Обо всем этом – в беседе с экономическим экспертом Татьяной Ларюшиной и экспертом в области недвижимости Николаем Остафийчуком.

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