Остафийчук: почему в Кишиневе вновь дорожают квартиры

Эксперт по недвижимости проанализировал, как в условиях пандемии коронавируса и ограничений, введенных властями страны в связи с опасностью его распространения, стоимость квартир в столице может увеличиться.

Утро на Sputnik’e Остафийчук: как цены на квартиры в Кишиневе могут стремительно взлететь

Несмотря на то, что прошел год с тех пор, как в республике свирепствует эпидемия коронавируса нового типа, а государство не раз вынуждено было принимать ограничительные меры, которые тормозили развитие бизнеса, отрасль недвижимости в республике не понесла значительных убытков. Более того, в феврале текущего года и в начале марта обозначился рост стоимости одного квадратного метра жилья при приобретении новых квартир в Кишиневе. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт по недвижимости Николай Остафийчук.

"Рост цен на квартиры, пусть и незначительный, но он есть и составляет порядка одного процента. То есть он исчисляется примерно в 520 евро за квадратный метр жилья в новом доме по сравнению с 511 евро – ценой, фиксируемой ранее", – заявил собеседник.

По словам эксперта, наибольший рост цен отмечен по ликвидным позициям – объектам жилой недвижимости в столице, которые в последние несколько месяцев пользуются наибольшим спросом среди потенциальных покупателей. Особенно это касается сегмента квартир с ремонтом, проведенным по европейским стандартам качества.

"Также немного подорожали квартиры, которые приобретаются гражданами через участие в госпрограмме Prima casa, берущих займы в коммерческих банках", – добавил Остафийчук.

Несмотря на незначительный скачок цен на недвижимость в Кишиневе, многие люди предпочитают покупать квартиры именно "под ключ", с ремонтом, даже переплачивая за среднегабаритную двухкомнатную квартиру до 2 тысяч евро, лишь бы там был ремонт.

За последние 10 лет рынок недвижимости в Молдове пережил настоящий бум. Число отстроенных квартир увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим периодом и составило 55,6 тысячи, из которых 53 тысячи – на правом берегу Днестра. Однако этот показатель остается в три раза ниже абсолютного рекорда 1981-1990 годов, когда в Молдове было построено 173 тысячи квартир.

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