Брутер: я знаю, почему Майя Санду не способна быть сильным лидером

Утро на Sputnik’e Брутер: я знаю, почему Майя Санду не способна быть сильным лидером

В период своей предвыборной кампании нынешний президент страны Майя Санду заявляла о том, что постарается быть президентом для всех, неоднократно обращаясь ко всем проживающим в республике этносам и на русском языке. Однако после вступления в должность это намерение начало таять. Сначала последовало скандальное решение Конституционного суда по отмене закона о языках, принятого парламентом в декабре прошлого года и предоставлявшего русскому языку статус языка межнационального общения.

Все услышали и заявления Санду о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровского региона Молдовы. Затем, совсем недавно, башкан АТО Гагаузия Ирина Влах была исключена президентом из состава членов Высшего совета безопасности РМ. В общем, стать президентом для всех при такой сегментации общества Санду вряд ли получится.

Почему нынешнему главе государства никогда не суждено быть сильным политическим лидером? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований (Москва) Владимир Брутер.

"Санду не выглядит самостоятельным политиком с самого начала. Она настолько глубоко увязла в европейских чиновничьих кругах, что беспрекословно выполняет все, что ей говорят из Бухареста или из ЕС. Поэтому говорить о Майе Санду как о лидере вообще немного смешно", - заявил эксперт.

По словам политолога, президентство Санду как таковое является проектом Запада, которому вообще не нужны самостоятельные политики в постсоветских республиках. Как правило, такие ставленники должны выполнять строго выверенные директивы, а не проводить самостоятельную политику. Брутер настаивает: Санду "пришлась ко двору" в Брюсселе и Вашингтоне, которые и сделали на нее ставку.

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