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"Утро на Sputnik'e": сильна ли Майя Санду и закроют ли Европу для непривитых

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210309/33911240/utro-na-sputnike-silna-li-maia-sandu-i-zakroyut-li-europe-dlya-neprivitykh.html

Попытка анализа политической ситуации в Молдове, а также прогнозы будущего развития "постковидного мира".

Сможет ли президент Молдовы Майя Санду "подмять" под себя все рычаги власти в стране?

Майя Санду
© Sputnik / Miroslav Rotari
Что ждет Санду: президентская республика или "пятиминутные отключения" от власти

Превратится ли Молдова в президентскую республику и сильна ли нынешняя оппозиция?

А также – как изменится мир после пандемии и останется ли право на свободное перемещение в списке неотъемлемых прав человека?

Обо всем этом - в беседе с политологом Владимиром Брутером и ведущим аналитиком Агентства политических и экономических коммуникаций Михаилом Нейжмаковым.

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