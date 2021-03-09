"Утро на Sputnik'e": сильна ли Майя Санду и закроют ли Европу для непривитых

Сможет ли президент Молдовы Майя Санду "подмять" под себя все рычаги власти в стране?
Превратится ли Молдова в президентскую республику и сильна ли нынешняя оппозиция?
А также – как изменится мир после пандемии и останется ли право на свободное перемещение в списке неотъемлемых прав человека?
Обо всем этом - в беседе с политологом Владимиром Брутером и ведущим аналитиком Агентства политических и экономических коммуникаций Михаилом Нейжмаковым.
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