"Утро на Sputnik'e": сильна ли Майя Санду и закроют ли Европу для непривитых

Попытка анализа политической ситуации в Молдове, а также прогнозы будущего развития "постковидного мира".

Сможет ли президент Молдовы Майя Санду "подмять" под себя все рычаги власти в стране?

Превратится ли Молдова в президентскую республику и сильна ли нынешняя оппозиция?

А также – как изменится мир после пандемии и останется ли право на свободное перемещение в списке неотъемлемых прав человека?

Обо всем этом - в беседе с политологом Владимиром Брутером и ведущим аналитиком Агентства политических и экономических коммуникаций Михаилом Нейжмаковым.

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