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Михаил Нейжмаков
youtube.com/ Информационное Агентство REGNUM

Нейжмаков: пустят ли в Евросоюз вакцинированных "Спутником V"

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210309/33912179/Neyzhmakov-pustyat-li-v-evrosoyuz-vaktsinirovannykh-sputnik-V.html

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, как будет развиваться ситуация с перемещением граждан на фоне пандемии.

Утро на Sputnik’e
Нейжмаков: пустят ли в Евросоюз вакцинированных "Спутник V"

Многие эксперты утверждают, что возможность граждан разных стран путешествовать в будущем будет зависеть исключительно от наличия так называемого "паспорта вакцинации". Что ждет тех, кто вакцинировался российской вакциной "Спутник V", вокруг которой развернулось множество уже не медицинских, а политических диспутов? На этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

"Мы видим, что дискуссии о применении вакцин принимают политический характер, здесь многое зависит от того, насколько каждая из стран настроена на политическое сотрудничество", - сказал эксперт.

Аналитик считает, что каких-то жестких ограничений для привитых российской вакциной ожидать не стоит.

"Я думаю, что вряд ли все-таки будут какие-то строгие ограничения, есть те, кто вакцинирован российскими вакцинами, и, я думаю, вопрос именно о российских вакцинах и их качестве не будет подниматься. Учитывая осторожную политику Евросоюза в открытии границ с Россией, которая наблюдалась до сих пор, возможно некоторое затягивание", - отметил Нейжмаков.

Эксперт утверждает, что по мере увеличения количества вакцинированных ограничения на пересечение границ отойдут в прошлое.

"Смягчение доступа россиян в страны Евросоюза, возможно, произойдет несколько позже, чем с другими странами ЕС, но постепенно ситуация выровняется", - резюмировал собеседник.

 

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