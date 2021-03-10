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Экономист Татьяна Ларюшина
© Photo : Российский совет по международным делам

Ларюшина: будут ли в Молдове продавать вакцины от COVID-19 по спекулятивным ценам

Утро на Sputnik’e
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (110)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210310/33912202/Laryushina-budut-li-v-Moldove-prodavat-vaktsiny-ot-COVID-19-po-spekulyativnym-tsenam.html

Экономический эксперт рассказала в эфире студии Sputnik Молдова о том, что вакцинация от коронавируса может стать способом наживы для нечистых на руку лиц.

Утро на Sputnik’e
Ларюшина: будут ли в Молдове продавать вакцины от COVID-19 по спекулятивным ценам

Не секрет, что плановую вакцинацию от старых и известных болезней в Молдове можно получить как в государственных, так и в частных клиниках. При этом в частных вакцины, как правило, лучшего качества и от известных производителей. Выбор – это хорошо, странно лишь то, что стоимость вакцинации в частной клинике порой намного выше, чем в Европе. Экономический эксперт Татьяна Ларюшина утверждает, что в Молдове не должно быть проблем с вакцинацией.

"Молдова – бедная страна и большинство вакцин она не покупает, а получает. В этом, кстати, одно из преимуществ маленькой и бедной страны – вакцины можно получить быстро и бесплатно. Были бы достойные переговорщики", - сказала она.

Эксперт не исключает, что и вакцина от коронавируса в Молдове станет в ближайшее время доступной, но по явно завышенным ценам.

"Ирония в том, что Молдова получает вакцины бесплатно, а продает их самому бедному населению в Европе по самой высокой цене. И эта модель поведения типична и в других секторах. Есть группы людей, которые профицируют на экономике бедной страны. Когда все население беднеет, а очень узкая группа богатеет", - констатировала Ларюшина.

Однако граждане обязаны спрашивать с властей, не забывая о том, что именно они наняли власть на работу.

"Все это итог слабости власти, коррумпированности элит, принимающих решение, или некомпетентность. И непонятно еще, что хуже в условиях пандемии. С этим можно и нужно бороться – население должно поднимать вопросы", - резюмировала эксперт.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (110)

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