Катанэ: Майя Санду совершила серьезную ошибку

Утро на Sputnik’e Катанэ: Майя Санду совершила серьезную ошибку

Противостояние президента и парламента в Молдове, по сути, лишено смысла – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Виталий Катанэ.

"Политическая борьба имеет смысл для того, чтобы осуществить какую-то программу. Но я не вижу подобной программы у Майи Санду", - заявил эксперт.

Президент должна была выдвинуть кандидата в премьеры, у нее была возможность привести к власти сильное правительство.

"У нее была возможность сразу же после того, как она выиграла президентские выборы, выдвинуть сильного кандидата в премьеры. Может быть, даже на волне выборов это правительство бы прошло. И тогда она могла бы иметь лояльное правительство, даже с таким сложным парламентом. Но она этим не воспользовалась", - пояснил Катанэ.

Вместе с тем эксперт сомневается, что в случае досрочных парламентских выборов президент будет удовлетворена их итогами.

"Она хочет любым способом досрочных выборов, но не хочет брать ответственность за правительство. Но я совсем не уверен, что новый состав парламента после выборов будет выгодней ей, чем нынешний", - резюмировал политолог.

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