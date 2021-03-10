"Утро на Sputnik'e": нанесет ли Додон "ответный удар" Санду и ехать ли в РФ за вакциной

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Сергей Цуркану. Sputnik Молдова
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Ждать ли окончания противостояния президента и парламента под давлением внешних партнеров и поедем ли мы вместо курортов вакцинироваться в Россию.
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Sputnik / Варвара Гертье
Президент и парламент вполне могут пойти на мировую, по крайней мере, так считает политолог Ян Лисневский.
Почему могут закрыться известные кишиневские бары и рестораны?
А также: туры в Россию за антителами – насколько это реально для молдаван – расскажут экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко и депутат Госдумы Артем Туров.
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