"Утро на Sputnik'e": нанесет ли Додон "ответный удар" Санду и ехать ли в РФ за вакциной

Ждать ли окончания противостояния президента и парламента под давлением внешних партнеров и поедем ли мы вместо курортов вакцинироваться в Россию.

Президент и парламент вполне могут пойти на мировую, по крайней мере, так считает политолог Ян Лисневский.

Почему могут закрыться известные кишиневские бары и рестораны?

А также: туры в Россию за антителами – насколько это реально для молдаван – расскажут экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко и депутат Госдумы Артем Туров.

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