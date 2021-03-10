Лисневский: партия PAS может повторить судьбу партии Зеленского

Политический аналитик высказал в эфире студии Sputnik Молдова мнение, что политикам никогда не стоит переоценивать свои силы.

Утро на Sputnik’e Лисневский: партия PAS может повторить судьбу партии Зеленского

Затянувшееся противостояние президента и парламента в Молдове может закончится по старому, уже испытанному сценарию – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог Ян Лисневский.

"Подобная ситуация была в 2019 году, когда никто не думал, что социалисты смогут договориться с партией PAS. Но под влиянием внешних партнеров этот альянс произошел. Думаю, сейчас произойдет приблизительно то же самое. Западные партнеры, симпатизирующие Майе Санду понимают, что она действует как обычный молдавский политик", – сказал эксперт.

Политолог проводит параллели с политической ситуацией в соседнем государстве.

"Если ситуация сложится так же, требование досрочных выборов будет выглядеть нелогичным, и партия PAS этого не захочет. Ведь у нее та же стратегия, как когда-то у господина Зеленского – на волне популярности провести досрочные выборы. Но это быстро закончилось: партия, которую неофициально возглавляет Зеленский уже на третьем месте по популярности", – отметил аналитик.

Пандемический кризис – не лучшее время для популизма, считает собеседник.

"Во время кризиса политики, которые занимаются популизмом, очень быстро теряют поддержку населения. Есть множество факторов, которые от политиков в период кризиса не зависят", – резюмировал Лисневский.

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