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Геннадий Онищенко
© Sputnik / Нина Зотина

Онищенко: дам совет молдавским властям

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (125)
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Sputnik Молдова
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Экс-глава Роспотребнадзора, бывший главный санитарный врач России, ныне депутат Госдумы уверен, что есть простой способ защитить граждан Молдовы от коронавируса.

Утро на Sputnik’e
Онищенко: дам совет молдавским властям

Российский эксперт, экс-глава Роспотребнадзора и бывший главный санитарный врач России сомневается в возможности совершать туристические туры из Молдовы в Россию для вакцинации.

"Россия бесплатно прививает, но не всех, для этого нужно иметь гражданство РФ. Мне сложно представить, откуда можно взять вакцину для иностранных граждан, купивших этот "тур" у молдавского туристического агентства. И было бы правильно, если бы наши медицинские власти этот вопрос обговорили и каким-то образом задокументировали", - сказал эксперт.

Впрочем, даже при наличии российского гражданства "сходу" человека вакцинировать никто не будет.

"Без изучения истории человека вакцинировать нельзя. Никто ведь не знает статуса человека, желающего вакцинироваться, – чем он болел, когда болел и есть ли у него противопоказания к прививке. Просто так никто никого колоть не будет", - объяснил Онищенко.

Вместе с тем эксперт приветствует возможность молдавско-российской договоренности о вакцинировании граждан Молдовы.

"Я бы посоветовал молдавским властям, если есть спрос на прививки "Спутником V", реагировать на такие вещи гибче и вступить в контакт с медицинскими властями России. Все-таки туристические фирмы слишком далеко стоят от цивилизованного процесса вакцинирования.

А самым правильным было бы заключить договор с Россией, официально закупить вакцину и прививать ею население Молдовы в медицинских учреждениях республики в надлежащих условиях", – заключил собеседник.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (125)

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