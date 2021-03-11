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Директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев
Photo : provided by Dmitriy Poletaev

Полетаев: важная информация для молдаван, желающих трудоустроиться в России

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Ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук рассказал о новом алгоритме действий по привлечению в экономику РФ иностранных граждан.

Утро на Sputnik’e
Полетаев: важная информация для молдаван, желающих трудоустроиться в России

Правительство РФ утвердило алгоритм действий по привлечению в экономику страны иностранных граждан, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

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© Sputnik / Mihai Caraus
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"Организациям, заинтересованным в привлечении иностранной рабочей силы, необходимо обеспечить перевозку мигрантов, оформление  разрешительных документов для осуществления ими трудовой деятельности, заключение трудовых договоров, организовать проживание и питание, обсервацию после пребывания на территорию России, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических правил", – сказал заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Эту важную новость прокомментировал ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Дмитрий Полетаев.

"Главным плюсом для мигрантов будет то, что они смогут въехать. Ведь те, кто остался в России, чувствуют себя неплохо – дефицит, который образовался, позволил им в некоторых сферах получать большую зарплату", – отметил эксперт.

Вместе с тем Полетаев видит в новом алгоритме определенные риски для российского работодателя.

"Вопрос в том, как деньги, которые потратят на мигрантов работодатели, будут возмещены. Даже если это прописать в трудовом договоре – при том, что мигрант въехал, он может изменить свое место работы. И как тогда работодателю получить свои затраченные деньги? Для работодателя это будут риски", - сказал Полетаев.

Впрочем, в новом алгоритме нет ничего нового, по сути это старая методика.

"Подобное было в советской практике – когда человек бесплатно учился в ВУЗе, а при распределении работал на каком-то заводе или уезжал в какой-то регион. В Казахстане была подобная программа, там тоже человек, который человек за счет государства обучился за рубежом бесплатно, потом должен отработать на государственной службе", - резюмировал аналитик.

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