Кунев: пандемия и почему в ней обвиняют Билла Гейтса

Утро на Sputnik’e Кунев: пандемия и почему в ней обвиняют Билла Гейтса

Почти с самого начала пандемии коронавируса нового типа в мире активно циркулирует множество конспирологических теорий о выгодоприобретателях пандемии и искусственно разработанном в лабораториях вирусе. Один из главных "обвиняемых" – известный американский предприниматель и филантроп Билл Гейтс. Почему крупнейшего акционера Microsoft обвиняют в столь страшных грехах – на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил руководитель Национальной ассоциации IT-компаний Вячеслав Кунев.

"Они связывают с пандемией любого, кого возможно связать. Во-первых, Билл Гейтс – очень известная медийная персона, а во-вторых он известен большим количеством инициатив и проектов в области медицины. Если бы Илон Маск тоже начал говорить о медицине, его бы точно так же "присоседили" к теме пандемии", – объяснил Кунев.

Особенности человеческой психологии таковы, что любую беду проще воспринимать как заговор внешних сил или персон, утверждает собеседник.

"Когда известная личность делает что-то хорошее, этого никто не замечает и это никто не обсуждает, как правило. Такова человеческая природа и ничего с этим сделать нельзя", – отметил эксперт.

Ограничительные меры, паспортизация, чипы и вакцинирование – это своего рода плата за желание жить в техногенной цивилизации.

"Это луддиты из прошлого, которые вышли на новый уровень. Всегда будет казаться, что когда-то в прошлом все было замечательно. Но эти люди не отказываются от тех благ цивилизации, которые она дает. Все пользуются интернетом и мобильными телефонами. За технологический прогресс всегда есть плата, если мы выбрали такой путь развития, то за него придется платить", – резюмировал Кунев.

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