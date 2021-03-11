09:27 11 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.97
  • USD17.64
  • RUB0.24
  • RON4.29
  • UAH0.64
Поиск
Вячеслав Кунев
© Sputnik / Miroslav Rotari

Кунев: пандемия и почему в ней обвиняют Билла Гейтса

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
49 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210311/33930503/pandemiya-i-pochemu-v-ney-obvinyayut-bill-gates.html

Руководитель Национальной ассоциации IT-компаний Вячеслав Кунев рассказал о причинах поисков виновных в пандемии коронавируса нового типа.

Утро на Sputnik’e
Кунев: пандемия и почему в ней обвиняют Билла Гейтса

Почти с самого начала пандемии коронавируса нового типа в мире активно циркулирует множество конспирологических теорий о выгодоприобретателях пандемии и искусственно разработанном в лабораториях вирусе. Один из главных "обвиняемых" – известный американский предприниматель и филантроп Билл Гейтс. Почему крупнейшего акционера Microsoft обвиняют в столь страшных грехах – на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил руководитель Национальной ассоциации IT-компаний Вячеслав Кунев.

Карантинный центр.
© Sputnik / Илья Питалев
Гейтс уверен в приходе новой пандемии, но во второй раз "мы не будем такими глупыми"

"Они связывают с пандемией любого, кого возможно связать. Во-первых, Билл Гейтс – очень известная медийная персона, а во-вторых он известен большим количеством инициатив и проектов в области медицины. Если бы Илон Маск тоже начал говорить о медицине, его бы точно так же "присоседили" к теме пандемии", – объяснил Кунев.

Особенности человеческой психологии таковы, что любую беду проще воспринимать как заговор внешних сил или персон, утверждает собеседник.

"Когда известная личность делает что-то хорошее, этого никто не замечает и это никто не обсуждает, как правило. Такова человеческая природа и ничего с этим сделать нельзя", – отметил эксперт.

Ограничительные меры, паспортизация, чипы и вакцинирование – это своего рода плата за желание жить в техногенной цивилизации.

"Это луддиты из прошлого, которые вышли на новый уровень. Всегда будет казаться, что когда-то в прошлом все было замечательно. Но эти люди не отказываются от тех благ цивилизации, которые она дает. Все пользуются интернетом и мобильными телефонами. За технологический прогресс всегда есть плата, если мы выбрали такой путь развития, то за него придется платить", – резюмировал Кунев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Чипизация, киборгизация и нейроимпланты. Эпизод четвёртый
В Китае вводят электронные "ковид-паспорта" для международных поездок


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Фото: насилие против насилия – в Греции не утихают акции протеста
France: Fire destroys servers at OVHClouds data centre in Strasbourg
Видео: пожар в дата-центре уничтожил 25 серверов европейских сайтов
МОЛДОВА И COVID-19: ГОД СПУСТЯ
Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться