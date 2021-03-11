"Утро на Sputnik'e": кто на самом деле виноват в пандемии коронавируса

Почему так модны конспирологические теории об искусственном происхождении коронавируса нового типа и почему так много говорят о планах "чипизации".

Неужели коронавирус придуман в лабораториях для того чтобы подчинить себе человечество?

Кто верит в подобные теории и почему?

А также – очень важная и позитивная информация для граждан Молдовы, желающих трудоустроиться в РФ

Обо этом и другом в передаче "Утро на Sputnik'e" в беседе с экспертом, руководителем Национальной ассоциации IT-компаний Вячеславом Куневым и ведущим научным сотрудником Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Дмитрием Полетаевым.

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