"Утро на Sputnik'e": кто на самом деле виноват в пандемии коронавируса

Неужели коронавирус придуман в лабораториях для того чтобы подчинить себе человечество?
Кто верит в подобные теории и почему?
А также – очень важная и позитивная информация для граждан Молдовы, желающих трудоустроиться в РФ
Обо этом и другом в передаче "Утро на Sputnik'e" в беседе с экспертом, руководителем Национальной ассоциации IT-компаний Вячеславом Куневым и ведущим научным сотрудником Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Дмитрием Полетаевым.
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