09:27 11 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.97
  • USD17.64
  • RUB0.24
  • RON4.29
  • UAH0.64
Поиск
Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": кто на самом деле виноват в пандемии коронавируса

Получить короткую ссылку
116 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/0b/33941368.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210311/33938887/utro-na-sputnike-kto-na-samom-dele-vinovat-v-pandemii-koronavirusa.html

Почему так модны конспирологические теории об искусственном происхождении коронавируса нового типа и почему так много говорят о планах "чипизации".

Неужели коронавирус придуман в лабораториях для того чтобы подчинить себе человечество?

Карантинный центр.
© Sputnik / Илья Питалев
Гейтс уверен в приходе новой пандемии, но во второй раз "мы не будем такими глупыми"

Кто верит в подобные теории и почему?

А также – очень важная и позитивная информация для граждан Молдовы, желающих трудоустроиться в РФ

Обо этом и другом в передаче "Утро на Sputnik'e" в беседе с экспертом, руководителем Национальной ассоциации IT-компаний Вячеславом Куневым и ведущим научным сотрудником Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Дмитрием Полетаевым.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Риски трудового мигранта, или Как не стать рабом за границей
Сколько денег прислали домой молдавские мигранты


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Фото: насилие против насилия – в Греции не утихают акции протеста
France: Fire destroys servers at OVHClouds data centre in Strasbourg
Видео: пожар в дата-центре уничтожил 25 серверов европейских сайтов
МОЛДОВА И COVID-19: ГОД СПУСТЯ
Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться