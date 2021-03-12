Токарчук: в молдавских условиях "вакцинный туризм" - это нормально

Эксперт в области общественного здоровья прокомментировала предлагаемую одной из туристических фирм услугу.

Утро на Sputnik’e Токарчук: в молдавских условиях "вакцинный туризм" это нормально

В Молдове не началась массовая вакцинация всех желающих от коронавируса, поэтому желание людей получить прививку любым путем, в том числе и как "вакцинотуристы", естественно – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук.

"Это абсолютно нормально – если в нашей стране нет вакцины, люди могут найти ее в другой. Мы тут не изобретатели – подобные практики существуют и в других странах", - сказала Токарчук.

Самым адекватным действием со стороны государства было бы обеспечить всех граждан вакциной.

"Конечно, еще нормальней было бы, если бы наше государство вакцинировало всех жителей. Мы очень маленькая страна, нам не нужны сотни миллионов доз. Нам нужно два-три миллиона доз, чтобы вакцинировать всех. Но, к сожалению, ситуация такая, что даже врачей только начали вакцинировать", - сказала эксперт.

У граждан Молдовы должен быть доступ к вакцинам от разных производителей, уверена Токарчук.

"Туризм для вакцинации не станет массовым явлением. 100-200 человек, возможно, пожелают съездить. Сделать нужно так, чтобы вакцина была доступна в Молдове. И "Спутник V", и "Пфайзер", - резюмировала собеседница.

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