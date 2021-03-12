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Евгений Тишковец
© Photo : Facebook / Evgeny Tishkovets

Тишковец: куда пропали снежные зимы Молдовы

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" рассказал о том, почему в нашей стране сильно изменился климат.

Утро на Sputnik’e
Тишковец: куда пропали снежные зимы Молдовы

Граждане Молдовы, заставшие снежные и холодные зимы, которые отмечались еще несколько десятилетий назад, не понимают, что произошло с климатом, почему зимы стали практически бесснежными и не такими холодными. В этом вопросе в эфире студии Sputnik Молдова разбирался ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"С этой проблемой столкнулись не только молдаване, но и жители Европы и России. Мы за последние несколько десятков лет только в этом году увидели настоящую русскую зиму. Глобальное потепление – рост температурного фона на планете Земля всему виной", - сказал эксперт.

Чем севернее широта, тем значительнее потепление, утверждает собеседник.

"В Евразии потепление идет более значимыми темпами, средняя температура за последние сто лет повысилась на полтора-два градуса, а в арктической зоне - так и вообще на три с половиной - пять градусов стало теплее. Основной вклад в тренд потепления вносит именно зимний сезон", - объяснил Тишковец.

Климат стал не просто теплым, он стал непредсказуемым, резюмировал эксперт.

"Мы редко видим сугробы теперь, хотя по количеству осадков и температуре мы все реже и реже наблюдаем нормальные климатические значения. Все больше нас бросает из жары в холод и из засухи в ливни и наводнения", - отметил собеседник.

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