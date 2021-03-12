Тишковец: куда пропали снежные зимы Молдовы

Граждане Молдовы, заставшие снежные и холодные зимы, которые отмечались еще несколько десятилетий назад, не понимают, что произошло с климатом, почему зимы стали практически бесснежными и не такими холодными. В этом вопросе в эфире студии Sputnik Молдова разбирался ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"С этой проблемой столкнулись не только молдаване, но и жители Европы и России. Мы за последние несколько десятков лет только в этом году увидели настоящую русскую зиму. Глобальное потепление – рост температурного фона на планете Земля всему виной", - сказал эксперт.
Чем севернее широта, тем значительнее потепление, утверждает собеседник.
"В Евразии потепление идет более значимыми темпами, средняя температура за последние сто лет повысилась на полтора-два градуса, а в арктической зоне - так и вообще на три с половиной - пять градусов стало теплее. Основной вклад в тренд потепления вносит именно зимний сезон", - объяснил Тишковец.
Климат стал не просто теплым, он стал непредсказуемым, резюмировал эксперт.
"Мы редко видим сугробы теперь, хотя по количеству осадков и температуре мы все реже и реже наблюдаем нормальные климатические значения. Все больше нас бросает из жары в холод и из засухи в ливни и наводнения", - отметил собеседник.
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