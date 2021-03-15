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Корнелиу Чуря
© Sputnik / Rodion Proca

Чуря: в партии PAS появились сомнения

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Sputnik Молдова
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Политический аналитик рассказал о том, в чью сторону склоняются весы в противостоянии президента и парламента.

Утро на Sputnik’e
Чуря: в партии PAS появились сомнения

Медленно, но настойчиво, "тихой сапой", неформальное парламентское большинство набирается сил в противостоянии с президентом Майей Санду – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Корнелиу Чуря.

"Сейчас происходит борьба нервов – кто первый уступит. И тот факт, что к партиям, которые ратуют за создание временного правительства, присоединились и демократы, показывает определенный оптимизм "партии парламента", - сказал Чуря.

Пандемия и созданные ею проблемы должны обязать власть сформировать правительство, утверждает собеседник.

"Позиция этого не формализованного большинства выглядит более сильной на данный момент. У них есть аргументы в свою пользу – пандемия и экономический кризис", - отметил эксперт.

Чуря полагает, что и в партии PAS появляются разные мнения о сложившейся ситуации.

"Я думаю, что и в партии, поддерживающей Майю Санду, сейчас появляются определенные сомнения, там начинают постепенно понимать всю сложность ситуации, вникать в это. Их позиция будет ослабляться со временем, но пока они не идут на уступки", - резюмировал политолог.

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