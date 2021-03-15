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Владимир Брутер
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Брутер: как Москва относится к Майе Санду

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Sputnik Молдова
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Молдавский и российский политолог высказал свое мнение о степени сотрудничества РФ с президентом Молдовы.

Утро на Sputnik’e
Брутер: как Москва относится к Майе Санду

Россия сотрудничает со всеми законно избранными президентами, но глубина этого сотрудничества зависит от многих факторов – об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог Владимир Брутер.

"Сотрудничество будет до определенного предела, ведь Молдова остается членом СНГ. А отношение будет подозрительным, с пониманием того, что от Санду можно ожидать различных проблем", – сказал эксперт.

Позиция президента в конфликте с парламентом неправильная, утверждает политолог.

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"Пока видно, что позиция Санду и ее команды по поводу выборов, по поводу работы парламента, назначению правительства – неконструктивна. На мой взгляд, если бы правительство в Молдове было, не было бы такой страшной ситуации с эпидемией как сейчас", – отметил Брутер.

Пандемия – слишком опасное явление и нынешнее время – не для затяжного политического противостояния.

"В парламенте есть большинство, президент должна понимать, что она не на танке в Кондрицу въехала и ее позиция должна соизмеряться с ее возможностями. Этого я пока не вижу, и это тоже опасно", – заключил политолог.  

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