"Утро на Sputnik'e": вместо PAS и ПСРМ в Молдове может появиться новая партия

Насколько реально возникновение новой политической силы в стране – без геополитической риторики и разделения общества? Как российский политический класс относится к ситуации в Молдове и президенту Майе Санду? А также – начало Великого поста у православных христиан. Всем ли можно поститься, и что означает пост? Обо всем этом в беседе с политологом Владимиром Брутером и протоиереем Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталием Шинкарем.

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