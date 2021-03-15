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Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": вместо PAS и ПСРМ в Молдове может появиться новая партия

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210315/33983195/utro-na-sputnike-vmesto-pas-i-psrm-v-moldove-mozhet-poyavitsya-novaya-partiya.html

Ждать ли гражданам Молдовы партии исключительно промолдавской, без перекосов в сторону Запада или Востока?

Насколько реально возникновение новой политической силы в стране – без геополитической риторики и разделения общества? Как российский политический класс относится к ситуации в Молдове и президенту Майе Санду? А также – начало Великого поста у православных христиан. Всем ли можно поститься, и что означает пост? Обо всем этом в беседе с политологом Владимиром Брутером и протоиереем Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталием Шинкарем.

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