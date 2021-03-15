Священник: есть ли магия в Великом посте

Протоиерей Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталий Шинкарь рассказал о том, нужно ли искать мистику в церковных обрядах и уложениях.

Утро на Sputnik’e Священник: есть ли магия в Великом посте

Начало Великого поста у православных христиан – 15 марта. Вместе с тем многие вкладывают в пост либо оздоровительно-медицинский смысл, либо мистический. И то, и другое – неправильно. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал протоиерей Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталий Шинкарь.

"Это зависит от того, во что мы веруем. Люди всегда склонны больше доверять магизму и шаманизму, чем подвигу веры. Ведь легче считать, что кто-то навел на тебя порчу, что тебе испортили жизнь. Что кто-то телец, и поэтому он издевается над соседями. Все тельцы такие, он не виноват", – сказал Шинкарь.

Вера заставляет человека приложить серьезные усилия для трансформации.

"Человеку религиозность никогда не выгодна. Она заставляет тебя поменять свое сердце. Все Евангелия начинаются со "страшного" призыва – покайтесь. Что означает – те, какие вы есть сейчас – вы ненормальны, вы не годитесь", – пояснил священник.

Настоящая вера не имеет никакого отношения к волшебству, магии и шаманству, уверен Шинкарь.

"Христианин не верит в магизм и не верит ни в какую мистику. Более того, мы – ультраматериалисты, мы верим в воскресение плоти. Мы верим, что не только дух будет торжествовать, а что мы воскреснем как Христос", – заключил собеседник.

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