Бутенко: опасна ли AstraZeneca

Некоторые страны приостановили вакцинирование препаратом AstraZeneca из-за возможной реакции в виде тромбозов. Вместе с тем сама компания не подтверждает, что ее вакцина стала причиной образования тромбов у привившихся. В сообщении компании отметили, что число подобных случаев среди 17 миллионов, получивших вакцину, "ниже, чем можно было бы ожидать". Доказательств повышенного риска возникновения тромбов у тех, кто привился вакциной от коронавируса от AstraZeneca, нет. Об этом говорится в заявлении британско-шведской фармацевтической компании.
Не стоит забывать, что AstraZeneca пока единственная вакцина от коронавируса, используемая в Молдове. О том, существуют ли риски при ее использовании, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко.
"Сама компания не согласна и не признает обвинения. Они утверждают, что вакцина испытана уже свыше чем на двух миллионах человек, и был только один случай образования тромба. А сейчас уже сообщают о большем количестве таких случаев", - сказал врач.
Не исключено, что вакцина безопасна, и в ситуации виновен закон больших чисел.
"Некоторые страны отказались на время от этой вакцины. На время проверки. Тут возможны и накладки, когда прививают большое число людей, то и без прививки у некоторых бы возник тромбоз и другие сосудистые осложнения", - объяснил Бутенко.
Вместе с тем эксперт считает, что нужно провести тщательный анализ возможных побочных эффектов вакцины AstraZeneca.
"Без тщательного анализа проблемы различными экспертными группами, независимыми от компании - производителя вакцины, под эгидой ВОЗ судить, есть ли опасность, нельзя. Нужно ждать результатов независимого расследования", - резюмировал собеседник.
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