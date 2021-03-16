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Профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко
Фото из личного архива Александра Бутенко

Бутенко: опасна ли AstraZeneca

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (193)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210316/33994320/Butenko-opasna-li-AstraZeneca.html

Профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко высказал свое мнение по поводу используемой в Молдове вакцины.

Утро на Sputnik’e
Бутенко: опасна ли AstraZeneca

Некоторые страны приостановили вакцинирование препаратом AstraZeneca из-за возможной реакции в виде тромбозов. Вместе с тем сама компания не подтверждает, что ее вакцина стала причиной образования тромбов у привившихся. В сообщении компании отметили, что число подобных случаев среди 17 миллионов, получивших вакцину, "ниже, чем можно было бы ожидать". Доказательств повышенного риска возникновения тромбов у тех, кто привился вакциной от коронавируса от AstraZeneca, нет. Об этом говорится в заявлении британско-шведской фармацевтической компании.

Не стоит забывать, что AstraZeneca пока единственная вакцина от коронавируса, используемая в Молдове. О том, существуют ли риски при ее использовании, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко.

"Сама компания не согласна и не признает обвинения. Они утверждают, что вакцина испытана уже свыше чем на двух миллионах человек, и был только один случай образования тромба. А сейчас уже сообщают о большем количестве таких случаев", - сказал врач.

Не исключено, что вакцина безопасна, и в ситуации виновен закон больших чисел.

"Некоторые страны отказались на время от этой вакцины. На время проверки. Тут возможны и накладки, когда прививают большое число людей, то и без прививки у некоторых бы возник тромбоз и другие сосудистые осложнения", - объяснил Бутенко.

Вместе с тем эксперт считает, что нужно провести тщательный анализ возможных побочных эффектов вакцины AstraZeneca.

"Без тщательного анализа проблемы различными экспертными группами, независимыми от компании - производителя вакцины, под эгидой ВОЗ судить, есть ли опасность, нельзя. Нужно ждать результатов независимого расследования", - резюмировал собеседник.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (193)

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