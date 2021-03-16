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Галина Шеларь
© Sputnik / Rodion Proca

Шеларь: новый локдаун вызовет социальный взрыв

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Sputnik Молдова
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Экономический эксперт считает, что строгие ограничительные меры могут привести к серьезным последствиям.

Утро на Sputnik’e
Шеларь: новый локдаун вызовет социальный взрыв

Новый локдаун, введенный в стране, может привести к крайне негативным проявлениям – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала экономический эксперт Галина Шеларь.

"Я думаю, что это вызовет широкомасштабные социальные протесты. Видя реакцию на ограничительные меры в других странах, то, что мы видим по телевизору, можно представить, что будет у нас", - сказала Шеларь.

Впрочем, с учетом экономического состояния Молдовы локдаун ударит по жителям намного сильнее, чем в развитых странах.

"У нас нет механизмов, которые помогли бы компенсировать или помогли бы выжить людям. И за весь год они так и не разработаны" – отметила эксперт.

Помимо этого, экономист не понимает, какие именно меры за время пандемии показали свою действенность в борьбе с заболеваемостью.

"Локдаун вводится для того, чтобы ограничить общение. За год у нас не появилось никаких реальных инструментов, чтобы проконтролировать соблюдение ограничительных мер, и правил поведения. Рынки, магазины, продавцы, покупатели – кто и как контролировал соблюдение ограничений? Система ограничений начала формироваться с марта прошлого года – какие меры эффективны, а какие нет?" – задается вопросом собеседница.

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