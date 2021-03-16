"Утро на Sputnik'e": вся правда о вакцинации от коронавируса

Есть ли опасность в вакцинах и стоит ли верить конспирологическим слухам и сплетням – мнение экспертов.

Существуют ли риски при вакцинации от коронавируса и насколько они серьезны? Что с вакциной AstraZeneca, пока единственном типе вакцин в Молдове? Возможно ли образование тромбов от этой вакцины? Почему люди боятся вакцинации и можно ли побороть страх в общественном сознании? И к чему приведет новый локдаун в Молдове? Обо всем этом ведущий программы Сергей Цуркану беседует с профессором, заведующим отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александром Бутенко, доктором медицинских наук, ректором Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбековой и экономистом Галиной Шеларь.

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