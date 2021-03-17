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Гузель Улумбекова
© Sputnik / Евгений Биятов

Улумбекова: нужно ли бояться вакцинации от коронавируса

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
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Доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением рассказала о причинах фобий "антипрививочников" и о том, что с этим делать.

Утро на Sputnik’e
Улумбекова: нужно ли бояться вакцинации от коронавируса

Вакцина AstraZeneca
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Использование вакцины AstraZeneca приостановили Франция, Италия и ФРГ
Несмотря на продолжающуюся пандемию и многочисленные человеческие жертвы, число конспирологов и противников вакцинации в мире не уменьшается – эту ситуацию в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировала доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова.

"Этой проблемой должны быть озабочены в том числе и ответственные журналисты, как настоящие граждане. Не меньше ею обеспокоена и ВОЗ, которая говорит, что мы пока войну с "инфодемией" – распространением неверных слухов о вакцинации в СМИ, выиграть не можем", – сказала эксперт.

Скептическое отношение к вакцинации свойственно, разумеется, не только гражданам Молдовы.

"Нам в России страшно повезло с тем, что у нас есть свои вакцины. Мы отработали логистику и развернули производство – правительство обещает выпустить 15 миллионов доз в марте. Но у нас тоже население не торопится вакцинироваться", – отметила Улумбекова.

Этот вопрос необходимо решать в срочном порядке путем ежедневной и кропотливой работы, утверждает врач.

"Решать эту проблему нужно всем миром, а именно – ежедневно государственные органы власти, ведущие ученые и вирусологи, должны открыто рассказывать о том, как развивается болезнь, какие риски она несет, как она сказывается на экономике страны, к каким страданиям и лишениям она приводит", – пояснила собеседница.

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