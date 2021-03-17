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"Утро на Sputnik'e": 30 лет референдуму о сохранении СССР, или Кто развалил Союз

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210317/34010418/Utro-na-Sputnike-30-let-referendumu-o-sokhranenii-SSSR-ili-Kto-razvalil-Soyuz.html

Можно ли было сохранить Советскую империю, виновны в ее крахе внешние силы или собственная идеология, отсталая экономика и отсутствие свобод?

Единственный за 70 летний периода существования СССР референдум состоялся 30 лет назад - 17 марта 1991 года. Перед гражданами Советского Союза был поставлен вопрос: "Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?" Не во всех республиках референдум был полноценно организован – в Молдове участки для голосования блокировались. Поговорим об этом дне и событии с экономистом Александром Муравским, политиком и журналистом Юрием Рошкой, политологом Анатолием Цэрану и аналитиком Игорем Николайчуком. А также – почему мутирует коронавирус – расскажет вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.  

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