"Утро на Sputnik'e": 30 лет референдуму о сохранении СССР, или Кто развалил Союз

Можно ли было сохранить Советскую империю, виновны в ее крахе внешние силы или собственная идеология, отсталая экономика и отсутствие свобод?

Единственный за 70 летний периода существования СССР референдум состоялся 30 лет назад - 17 марта 1991 года. Перед гражданами Советского Союза был поставлен вопрос: "Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?" Не во всех республиках референдум был полноценно организован – в Молдове участки для голосования блокировались. Поговорим об этом дне и событии с экономистом Александром Муравским, политиком и журналистом Юрием Рошкой, политологом Анатолием Цэрану и аналитиком Игорем Николайчуком. А также – почему мутирует коронавирус – расскажет вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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