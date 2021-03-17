Альтштейн: сколько еще мутаций коронавируса следует ожидать

Российский вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о трансформациях коронавируса.

Утро на Sputnik’e Альтштейн: сколько еще мутаций коронавируса следует ожидать

Коронавирус непрерывно мутирует, мы постоянно слышим о новых штаммах, и это пугает обывателя. Мутации вируса – это естественный процесс, об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал российский вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Это достаточно простой процесс. Когда вирус размножается, его изменения, мутации в его геноме происходят постоянно. Это закон жизни любого организма", - сказал эксперт.

Более того – вирусы мутируют чаще, чем другие биологические объекты.

"Вирусам мутации свойственны в большей степени, чем другим существам. Они просто устроены, их образуется большое количество, и для их популяции не играет большой роли, что там у них произошло. Если мутация удачная, она закрепляется", - объяснил Альтштейн.

Задача вирусологов – борьба с вирусом, остановить возникновение новых штаммов возможно только вместе с прекращением пандемии.

"Процесс происходит непрерывно, мутаций тысячи и тысячи. Происходит отбор варианта и получается новый штамм. При эпидемии это происходит постоянно и будет происходить", - заключил собеседник.

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