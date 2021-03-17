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Юрий Рошка
© Sputnik / Miroslav Rotari

Рошка: я был против сохранения СССР

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Sputnik Молдова
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Политик и журналист высказал в эфире студии Sputnik Молдова свое мнение о событиях тридцатилетней давности.

Утро на Sputnik’e
Рошка: я был против сохранения СССР

Единственный за 70-летний период существования СССР референдум состоялся 30 лет назад – 17 марта 1991 года.

Референдум о сохранении СССР: как это было 30 лет назад в Кишиневе
РИА Новости
Референдум о сохранении СССР: как это было 30 лет назад в Кишиневе
Перед гражданами Советского Союза был поставлен вопрос: "Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?"

Не во всех республиках референдум был полноценно организован – в Молдове участки для голосования блокировались. Свое отношение к тем событиям в эфире студии Sputnik Молдова высказал политик, журналист и один из лидеров национального движения времен обретения страной независимости Юрий Рошка.

"Конечно, я относился отрицательно к этому референдуму и приветствовал тогдашнюю позицию руководства нашей республики, президента Снегура, парламента и правительства, которые отвергли этот референдум, как и некоторые другие советские республики", – сказал Рошка.

Остановить центробежные процессы в СССР было практически невозможно.

"Это было время, когда республики еще не были независимыми, но "парад суверенитетов" уже состоялся, проходил он с весны 1990-го до лета 1991 года как промежуточный этап расчленения СССР", – отметил собеседник.

Рошка уверен, что сохранить Советский Союз в любом виде, "обновить" его было невозможно.

"Конечно, это событие было вызвано довольно трудной ситуацией, в которой оказалось руководство Советского Союза, понимающее, что нужно что-то придумать для сохранения территориальной целостности и вообще советской империи. Никогда не забуду, как тогдашний советский лидер Горбачев повторял как мантру – "обновленный Союз, обновленная партия". Они пытались реформировать мертвеца", – заключил Рошка.

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