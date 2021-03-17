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Игорь Николайчук, руководитель сектора региональной безопасности Российского института стратегических исследований.
Финансовый Университет

Николайчук: Запад не разваливал СССР

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Sputnik Молдова
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Независимый российский аналитик Игорь Николайчук высказал свое мнение о причинах крушения Советского Союза.

Утро на Sputnik’e
Николайчук: Запад не разваливал СССР

Референдум о сохранении СССР: как это было 30 лет назад в Кишиневе
РИА Новости
Референдум о сохранении СССР: как это было 30 лет назад в Кишиневе
Референдум о судьбе СССР прошел ровно 30 лет назад – 17 марта 1991 года. Несмотря на его итоги (большинство участвующих в плебисците высказалось за сохранение страны), СССР вскорости развалился. Независимый российский аналитик Игорь Николайчук в эфире студии Sputnik Молдова высказал свою точку зрения о причинах распада Советского Союза.

"Крах Советского Союза был определен сознательным действием находящихся тогда у власти элит, и это главная причина его краха", – сказал эксперт.

Аналитик отметает расхожее мнение, что причиной исчезновения страны стали злонамеренные действия западных спецслужб.

"Никаких поползновений со стороны Запада, стимулирующих развал Советского Союза, замечено не было. Более того – они смертельно боялись развала СССР", – заявил Николайчук.

Главной причиной усиления центробежных тенденций стал, по мнению эксперта, рост национализма в союзных республиках.

"Развал Советского Союза был сделан технически безупречно и грамотно. И по единственно возможному сценарию, связанному с возбуждением национализма. Где-то это удалось, как, например, в Прибалтике, где-то совершенно не удалось, как в Центральной Азии и России. В Молдове фактически тоже не удалось, молдавский народ был ассимилирован в советскую культурную модель. На тот момент "двигать" в Европу Молдову было не особо актуально", – заключил собеседник.

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