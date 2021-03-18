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Виорел Гырбу
© Sputnik / Miroslav Rotari

Гырбу: кто в Молдове разбогател на пандемии

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (223)
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Sputnik Молдова
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Экономический эксперт рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, кому ограничения и локдаун приносят прибыль.

Утро на Sputnik’e
Гырбу: кто в Молдове разбогател на пандемии.

Длящаяся уже год пандемия коронавируса приводит не только к упадку сил и депрессиям у граждан, но и серьезнейшим образом бьет по экономике. Однако есть и те, кто смог на фоне коронавирусной пандемии разбогатеть – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.

"В первую очередь, вероятно, заработали те, кто продает медикаменты. Они в первую очередь связаны с пандемией, со всеми этими событиями. Спрос на медикаменты вырос, в этой сфере была динамика", - сказал экономист.

"Свято место пусто не бывает", – это выражение вполне применимо и к условиям рыночной экономики.

"Пандемия ударила по всем статьям экономики, кто-то может получить прибыль в этом году или в следующем. Кризис всегда означает перераспределение – кто-то плохо спрогнозировавший свой бизнес оказался в неприятной ситуации. Таких вытолкнули с рынка, их место занимают другие", - отметил Гырбу.

Город Кишинев на самоизоляции
© Photo : Miroslav Rotari
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Выживут только большие и сильные – именно такие бизнес-структуры в мире не разоряются, а получают прибыль в кризисных условиях, уверен эксперт.

"Иностранные исследования отмечают, что во время пандемии выиграли большие бизнесмены. А средние и мелкие обанкротились. Тем более в такой стране, как Молдова. Мы должны ждать серьезных проблем. В выигрыше в нашей стране останутся в первую очередь иностранные инвесторы. Они будут чувствовать себя более комфортно и расширят свое влияние в Молдове", - резюмировал собеседник.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (223)

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