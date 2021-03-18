"Утро на Sputnik'e": пандемия и стагнация молдавской экономики

ВВП Молдовы по итогам 2020 года сократился в реальном выражении на 7%. Что это означает и что ждет молдавскую экономику? Кто может нажиться на пандемии, и кто считается в Молдове богатым и успешным? А также – нужно ли муссировать тему с переименованием улиц? Обо всем этом в беседе с экономистом Виорелом Гырбу, социологом Виктором Мокану и экс-министром культуры России, спецпредставителем президента РФ Михаилом Швыдким.

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