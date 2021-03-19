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Виктор Мокану
© Sputnik / Osmatesco

Мокану: кому в Молдове жить хорошо

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Sputnik Молдова
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Известный молдавский социолог считает, что с давних времен в стране существует серьезная деформация общественного сознания.

Утро на Sputnik’e
Мокану: кому в Молдове жить хорошо

Одна из главных причин оттока населения из Молдовы – низкое качество жизни как следствие маленьких зарплат. По мнению социолога и демографа Виктора Мокану, которое он высказал в эфире студии Sputnik Молдова, это является печальной традицией.

"Скажем прямо – всегда у нас, и в первую очередь в сельской местности, зарплаты были очень низкими. Работающему человеку платили очень мало, и он был вынужден подрабатывать на "шабашках", а в селах – воровать с колхозного поля по ночам? чтобы прокормить своих детей. Денег не хватало", - сказал эксперт.

С обретением независимости проблема не исчезла и разрешения ее не видно.

"Эта деформация в общественном сознании сохраняется и сейчас. Не получает наш человек, который работает качественно и усердно, адекватную зарплату – ни в публичном секторе, ни в частном", - отметил Мокану.

Социологические опросы демонстрируют важность этой проблемы и сам факт несправедливого устройства общества, утверждает эксперт.

"Когда мы проводим опрос на тему, кто лучше всех живет в Молдове, мы слышим следующее – на первом месте начальство и чиновники, они самые обеспеченные. На втором месте – криминал. Тоже живут неплохо. На третьем – бизнесмены и предприниматели, владельцы собственного бизнеса. И на последнем месте – человек который честно и добросовестно трудится", - с горечью заключил собеседник.

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