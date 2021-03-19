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Василий Кантаржи
© Sputnik / Osmatesco

Кантаржи: жертв COVID-19 в Молдове на 50% больше, чем по статистике

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Sputnik Молдова
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Социолог рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, как в стране фактически выросла смертность на фоне пандемии.

Утро на Sputnik’e
Кантаржи: жертв COVID-19 в Молдове на 50% больше, чем по статистике

Анатолий Альтштейн
© Photo : из личного архива Анатолия Альштейн
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Не так просто разобраться с реальными данными, касающимися смертности от коронавируса в Молдове с точки зрения социологии и демографии, об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал социолог Василий Кантаржи.

"Когда мы говорим про кумулятивную смертность от COVID-19, то нужно выделить две группы. Первая группа – это официальное количество смертей от коронавируса, то есть это официальная причина смерти. Подозрения, что число смертей от COVID-19 намерено приписывают связаны с тем, что люди умирают от обострения хронических болезней на фоне коронавируса. То есть, если бы не он, этого бы не произошло", - сказал эксперт.

Официальное число умерших от новой болезни впечатляет.

"В течение 2020 года было зафиксировано около 4000 смертей от COVID-19, когда, грубо говоря, в справке о смерти указана именно эта причина", – сказал Кантаржи.

Вместе с тем социолог отметил, что пандемия убила намного больше граждан Молдовы.

"В тоже время нам известно, что COVID-19 привел к заполнению больниц и медицинскому коллапсу, блокированию системы здравоохранения. На лечение других заболеваний не остается времени, техники и сил. И это провоцирует смерти, которые не связаны напрямую с COVID-19. Люди умирают от того, что не проходят вовремя плановые обследования. Это смерти, косвенно связанные с коронавирусом. По моим оценкам это добавляет еще 50% смертей. Мы потеряли в 2020 году 6000 человек", – заключил социолог.

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