Кожокару: как не умереть от COVID-19

Директор клиники анестезии и реанимации молдавской Республиканской клинической больницы рассказал о личном опыте борьбы с опасным заболеванием.

Утро на Sputnik’e Кожокару: как не умереть от COVID-19

Одна из причин высокой смертности от COVID-19 – позднее обращение за медицинской помощью. Однако не всегда виноват в этом пациент – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал директор клиники анестезии и реанимации Республиканской клинической больницы Виктор Кожокару.

"Не всегда больной виноват, что поздно оказывается в больнице, не всегда это легкомысленность. Иногда это стечение обстоятельств", - сказал врач.

Коварство коронавируса в том, что больной не понимает всю серьезность своего состояния, и это может оказаться фатальным.

"Я переболел COVID-19 несколько недель назад в тяжелой форме, и я поздно обратился к врачу, хотя я знаю, что такое эта болезнь. Я не мог сам объективно оценить свое состояние. Нужно обращаться к специалистам вовремя", - отметил Кожокару.

Субъективно больному может казаться, что самочувствие его удовлетворительное, однако на самом деле это не так.

"Рентген показал уже 55% поражения легких, а на КТ – 75% поражения. Я недооценил тяжесть своего состояния. Коллеги сразу все поняли. Нужно сразу обращаться к врачам – не к соседям, не к товарищам, а только к специалистам", - резюмировал собеседник.

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