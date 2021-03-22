Социолог: почему Молдова проигрывает битву коронавирусу

Эксперт Василий Кантаржи рассказал о том, оправданы ли, на его взгляд, строгие ограничительные меры в Молдове.

Утро на Sputnik’e Социолог: почему Молдова проигрывает битву коронавирусу

Молдова сильно страдает от пандемии коронавируса, в том числе и потому, что никто не анализирует и не принимает решения о необходимых в данной ситуации мерах, используя научный подход – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал социолог Василий Кантаржи.

"Можно было бы сделать много чего, если бы главной скрипкой в принятии решений в борьбе с пандемией были бы врачи, а не политики. Этого, к сожалению, не было. Мы очень многое знаем о влиянии COVID-19 на различные сферы деятельности, но ничего не знаем о самой болезни", – сказал эксперт.

Точно также нет никакой попытки анализа прошлогоднего локдауна с целью установить его влияние на пандемию.

"Сейчас идет много дискуссий о том, вводить ли новый локдаун. Все ссылаются только на рост заражений и смертей. Но вы не найдете никого, кто приводил бы доводы, исходя из результатов локдауна весны прошлого года. Мы до сих пор не знаем, насколько решение, которое привело к семипроцентному экономическому спаду в Молдове, оказалось оправданным с точки зрения сохранения жизней", – заявил Кантаржи.

По мнению эксперта, строгие ограничительные меры прошлого года не показали свою действенность в борьбе с COVID-19.

"На мой взгляд, локдаун себя никак не оправдал. И Молдова, и другие страны, которые принимали строгие карантинные меры, в итоге все равно не смогли сократить распространение коронавируса. В течение года везде были волны количества зараженных намного большие, чем тогда, когда с этим пытались бороться посредством карантина", – резюмировал собеседник.

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