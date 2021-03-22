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Владимир Брутер
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Брутер: Майя Санду и коррупция

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Sputnik Молдова
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Политолог рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, удастся ли президенту справиться с одной из самых серьезных молдавских проблем.

Утро на Sputnik’e
Брутер: Майя Санду и коррупция

Парламент Республики Молдова
© Sputnik / Mihai Caraus
Санду рассчитывает на проведение летом досрочных выборов в парламент Молдовы
Президент Майя Санду не сможет выполнить одно из главных своих предвыборных обещаний – о борьбе с коррупцией – в связи с тем, что Запад относится к коррупционерам избирательно – такую мысль в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог Владимир Брутер.

"Вспомните заявление Госдепа по Коломойскому, введение санкций против него. Как часть борьбы с олигархатом. Но ни Порошенко, ни Ахметов, ни Пинчук почему-то не затронуты этим заявлением. Хотя они в нынешней Украине богаче и ближе к власти", – сказал политолог.

Система помощи и грантов развращает политиков так же, как и другие факторы, приводящие к коррупции, утверждает аналитик.

"Коррупция, с точки зрения коллективного Запада, всегда бывает правильной и неправильной. Если ты сидишь на грантах, это тоже коррупция. И надо называть своими именами эти вещи. Потому что когда ты сидишь на грантах и одновременно присутствуешь в политике, у тебя есть заказчик, который тебе платит, и есть народ которому ты ничего не должен", – отметил Брутер.

Точечными ударами с коррупцией не справится, уверен политолог, по крайней мере в такой стране как Молдова.

"Коррупция не сводится ни к Шору, ни к Платону, ни к их взаимным обвинениям, нельзя выдирать один эпизод – это не борьба с коррупцией. Борьба с коррупцией – это вещь системная. Кроме того, она должна включать в себя институционные вещи: что можно, а что нельзя", – резюмировал собеседник.    

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