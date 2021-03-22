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Илья Тромбицкий
© Sputnik / Mihai Caraus

Тромбицкий: ситуация с водными ресурсами в Молдове тревожная

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Sputnik Молдова
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Руководитель Международной ассоциации хранителей реки Днестр "ЭКО-Тирас" Илья Тромбицкий рассказал о серьезных проблемах Молдовы.

Утро на Sputnik’e
Тромбицкий: ситуация с водными ресурсами в Молдове тревожная

Всемирный день водных ресурсов отмечается в мире 22 марта. О том, в каком состоянии эти ресурсы находятся в Молдове, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эколог, руководитель Международной ассоциации хранителей реки Днестр "ЭКО-Тирас" Илья Тромбицкий.

"Молдова очень уязвима в этом отношении. Мы имеем примерно 500 кубометров воды на одного жителя в то время, как удовлетворительной нормой является 1500. У нас воды в три раза меньше, и это количество каждый год сокращается", - заявил эколог.

Состояние водных ресурсов страны – это чрезвычайно важная проблема, говорит эксперт.

"К этому вопросу нужно относиться очень серьезно, уменьшение происходит главным образом за счет изменения климата. И к этому изменению климата нужно адаптироваться", - объяснил Тромбицкий.

Ситуацию можно улучшить, но усилия властей для этого недостаточны, утверждает эколог.

"В первую очередь необходимо кардинально увеличить количество лесов, площади и их качество. Только это может оздоровить наш гидрологический режим. К сожалению, у нас мало что делается. И качество лесов неуклонно ухудшается. Площади медленно, но растут, однако за счет вырубок зрелых и полноценных лесов качество падает и уменьшается их роль в формировании здорового гидрологического режима", - резюмировал собеседник.

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