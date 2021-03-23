"Утро на Sputnik'e": вакцина из-под полы и что ждет молдавских школьников

Стоит ли спешить и вкалывать себе контрафактную или контрабандную вакцину от коронавируса и к чему это может привести.

В молднете появились странные объявления, где предлагают частным образом получить вакцинацию от коронавируса. Можно ли доверять подобной рекламе? И кто ее распространяет – ушлые бизнесмены, мошенники или потенциальные убийцы?

А также – готовы ли молдавские школьники и учителя к онлайн обучению?

И еще – насколько важна для человечества метеорология?

Обо всем этом в беседе с экспертом в области общественного здоровья Аллой Токарчук, педагогом Ингой Пазенко и ведущим специалистом центра погоды "Фобос" Евгением Тишковцом.

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