"Утро на Sputnik'e": вакцина из-под полы и что ждет молдавских школьников

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Сергей Цуркану. Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210323/34081004/utro-na-sputnike-vaktsina-iz-pod-poly-i-chto-zhdet-moldavskikh-shkolnikov.html
Стоит ли спешить и вкалывать себе контрафактную или контрабандную вакцину от коронавируса и к чему это может привести.
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Sputnik / Владимир Песня
В молднете появились странные объявления, где предлагают частным образом получить вакцинацию от коронавируса. Можно ли доверять подобной рекламе? И кто ее распространяет – ушлые бизнесмены, мошенники или потенциальные убийцы?
А также – готовы ли молдавские школьники и учителя к онлайн обучению?
И еще – насколько важна для человечества метеорология?
Обо всем этом в беседе с экспертом в области общественного здоровья Аллой Токарчук, педагогом Ингой Пазенко и ведущим специалистом центра погоды "Фобос" Евгением Тишковцом.
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