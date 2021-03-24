Туров: как Россия будет относиться к Молдове в ближайшее время

Депутат Государственной думы РФ проанализировал, как отразятся на Молдове геополитические процессы, происходящие на европейском континенте.

Утро на Sputnik’e Туров: как Россия будет относиться к Молдове в ближайшее время

У РФ нет отношений с ЕС как организацией, Брюссель их уничтожил. При этом Москва всегда готова восстановить эти связи. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с китайским коллегой Ван И.

Российский парламентарий Артем Туров в эфире студии Sputnik озвучил свой прогноз о российско-молдавских отношениях на фоне разговора Москвы и Брюсселя на языке санкций.

"Для России молдавский народ братский, у нас общая история, одна религия, культурная основа. Российская Федерация продолжит проводить взвешенную, конструктивную политику с Молдовой, с ее руководством", – отметил депутат Госдумы.

Собеседник также напомнил, что выстраивание молдавско-российских отношений зависит и от открытости официального Кишинева и властей страны, от их желания находить компромиссы и искать взаимовыгодные ниши при кооперации.

"Многого нам удалось добиться в предыдущие годы, особенно в плане поддержки молдавских сельхозпроизводителей в России. Понятно, что заявления министра иностранных дел РФ Лаврова касаются прежде всего Европейского союза, который занял довольно неконструктивную позицию", – добавил парламентарий.

По мнению Турова, политика ЕС в отношении России выстроена в одностороннем порядке и основана на санкционном движении, продвигаемом Брюсселем.

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