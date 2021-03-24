Мидриган: почему в Молдове невозможно победить коррупцию

Специалист в области права рассказал в эфире Sputnik Молдова, почему в нашей стране присутствует феномен взяточничества и по какой причине власти не могут решить эту проблему десятилетиями.

Утро на Sputnik’e Мидриган: почему в Молдове невозможно победить коррупцию

Приходя к власти, президент Молдовы Майя Санду во всеуслышание неоднократно заявляла, что намерена начать бескомпромиссную борьбу с коррупцией в стране. Но эти спичи главы государства остались лишь на уровне деклараций, на практике все куда более прозаично.

Так есть ли желание у молдавских политиков наконец-то взяться за решение этой проблемы либо решительная позиция в борьбе с повальным взяточничеством, в котором не раз уличали представителей истеблишмента, им просто невыгодна? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал доцент кафедры права Университета имени Константина Стере, адвокат Павел Мидриган.

"Я уже тридцать лет в юриспруденции. Мне становится смешно от таких деклараций. Нужно ли бороться с коррупцией? Обязательно! Но не нужно об этом кричать, необходимо законодательно закрепить все механизмы и возможности для правоохранительных органов бороться с коррупцией", - заявил адвокат. © Sputnik / Mihai Caraus Коррупция–2021: счет пошел – житель Чадыр-Лунги задержан за взятку в 800 евро

По словам собеседника, в бедной стране априори не может быть демократии, а порядка 60-70 процентов коррупции провоцируют сами граждане, самостоятельно предлагая взятки в повседневной жизни прокурору, полицейскому, врачу и так далее.

"Когда у людей нет уверенности, что органы государственной власти работают правильно и честно, они начинают искать разные пути. Поэтому, конечно, нужно своевременно бороться с коррупцией. Так, как грабятся в нашей стране государственные деньги, больше ни в какой стране Европы не происходит. Это свидетельствует об алчности и бесстыдстве наших политиков", - пояснил Мидриган.

По мнению собеседника, чтобы одолеть такое общественное зло, как коррупция, нужны квалифицированные специалисты. Мидриган считает, что для искоренения взяточничества общество необходимо воспитывать в духе неукоснительного соблюдения законности, верховенства права.

"Я как гражданин хочу решений, хочу результатов", - отметил эксперт. По его мнению, ни одна политическая партия не сможет с этим справиться, поскольку весь политический класс проявил видимую безучастность к ситуации, к примеру, в борьбе с пандемией, что показательно.

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