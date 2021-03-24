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Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": разрушены ли отношения России и ЕС

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Противоречия между Россией и Западом нарастают. Что в такой ситуации делать властям Молдовы – мнение российских экспертов.

Лавров рассказал, кто уничтожил отношения между Россией и Евросоюзом
© Video : Ruptly / EBS
Лавров рассказал, кто уничтожил отношения между Россией и Евросоюзом
Практически вся инфраструктура отношений с Евросоюзом была разрушена односторонними действиями Брюсселя, поэтому сейчас у Москвы нет отношений с организацией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Что происходит, почему портятся отношения России и Европы? Выясним это у Дмитрия Журавлева, генерального директора Института региональных проблем и члена думского комитета по делам СНГ Артема Турова.

А также – что стоит за задержанием молдавских депутатов. Об этом расскажет юридический эксперт Павел Мидриган.

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