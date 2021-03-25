"Утро на Sputnik'e": что ждет экономику и кому в Молдове хуже, чем HoReCa

Чем Молдова может заинтересовать РФ и ЕС с экономической точки зрения в нынешнее время, когда отношения этих полюсов переживают не лучшие времена?
Сможет ли Молдова удачно лавировать между Востоком и Западом и получать от этого экономические бонусы или придется выбирать одну сторону?
А также – что происходит с туристическими агентствами Молдовы и почему им хуже, чем HoReCa?
Обо всем этом - в беседе с заместителем руководителя Центра истории и методологии экономической науки ВШЭ Денисом Мельником и экспертом в отрасли туризма Борисом Чеботарем.
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