"Утро на Sputnik'e": что ждет экономику и кому в Молдове хуже, чем HoReCa

Противоречия между Россией и Западом могут стать коридором возможностей для экономики Молдовы, а могут окончательно поставить на ней крест.

Чем Молдова может заинтересовать РФ и ЕС с экономической точки зрения в нынешнее время, когда отношения этих полюсов переживают не лучшие времена?

Сможет ли Молдова удачно лавировать между Востоком и Западом и получать от этого экономические бонусы или придется выбирать одну сторону?

А также – что происходит с туристическими агентствами Молдовы и почему им хуже, чем HoReCa?

Обо всем этом - в беседе с заместителем руководителя Центра истории и методологии экономической науки ВШЭ Денисом Мельником и экспертом в отрасли туризма Борисом Чеботарем.

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