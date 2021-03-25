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"Утро на Sputnik'e": что ждет экономику и кому в Молдове хуже, чем HoReCa

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Sputnik Молдова
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Противоречия между Россией и Западом могут стать коридором возможностей для экономики Молдовы, а могут окончательно поставить на ней крест.

Чем Молдова может заинтересовать РФ и ЕС с экономической точки зрения в нынешнее время, когда отношения этих полюсов переживают не лучшие времена?

Флаги России и ЕС
© Sputnik / Владимир Сергеев
Российский эксперт: Молдове не стоит становиться "довеском" чужой политики"

Сможет ли Молдова удачно лавировать между Востоком и Западом и получать от этого экономические бонусы или придется выбирать одну сторону?

А также – что происходит с туристическими агентствами Молдовы и почему им хуже, чем HoReCa?

Обо всем этом - в беседе с заместителем руководителя Центра истории и методологии экономической науки ВШЭ Денисом Мельником и экспертом в отрасли туризма Борисом Чеботарем.

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