Мельник: что ждет Молдову на фоне обострения противоречий России и ЕС

Утро на Sputnik’e Мельник: что ждет Молдову на фоне обострения противоречий России и ЕС

О том, что Молдова является одной из беднейших стран Европы, известно уже на протяжении последних трех десятилетий, а в таких условиях стране, как утверждают эксперты, следовало бы максимально дистанцироваться от геополитики и сосредоточиться на развитии торговых связей с основными внешними игроками, наращивать темпы торговли. А основными торговыми партнерами для республики традиционно остаются ряд стран ЕС и Российская Федерация.

О том, что у РФ нет отношений с ЕС как с организацией, ранее заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров. По его словам, именно Брюссель уничтожил эту кооперацию. При этом, как подчеркнул Лавров, Москва всегда готова восстановить эти связи.

Как противоречия в российско-европейских отношениях скажутся на темпах торговли и экономических связей Молдовы с основными ее партнерами? ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik дал кандидат экономических наук, доцент, заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки ВШЭ Денис Мельник.

"Неприсоединившиеся к такой структуре, как ЕС, страны пытаются воспользоваться шансом. У некоторых это получается, они играют на противоречиях, стремясь получать преференции для себя и у одних, и у других. Иногда это заканчивается не так, как хотелось бы, как это было с Украиной", - сказал собеседник. © Sputnik / Rodion Proca Жук: задвинуть геополитику на второй план у Молдовы не получится

По мнению эксперта, у Молдовы появятся возможности апеллировать к Евросоюзу в поисках экономической выгоды, но вряд ли эти стремления окажутся успешными. В плане сотрудничества со странами Западной Европы у постсоветских государств - мало шансов, поскольку фиксируется спад в темпах роста экономики стран ЕС, который спровоцирован пандемией коронавируса.

"Ухудшение экономических связей с ЕС дает Молдове дополнительные возможности расширения сотрудничества с Россией. Напомню, что мы живем в период санкций и анти-санкций примерно с 2014 года", - подчеркнул Мельник.

По его словам, последствия пандемии повлияли на возможности Молдовы по расширению товарооборота. Но это позволяет республике закрепиться и упрочить свои позиции на традиционных сегментах российского рынка. Специалист настаивает: если противоречия между Россией и Западом будут нарастать, это послужит дополнительным фактором, который даст политические референции для политики Молдовы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova